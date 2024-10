Ex Province, Giambona (Pd): “Non votare sarebbe una truffa”

"La Corte costituzionale chiede elezioni in tempi veloci"

PALERMO – “Tutte le parti in causa hanno consapevolezza dell’esigenza di governo delle Province. Da quando non c’è la possibilità per i territori di essere rappresentati i disservizi sono sempre crescenti, in primis strade e scuole”. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo parlamentare Pd, Mario Giambona.

“Prima Musumeci e adesso Schifani hanno reiterato la volontà di non dare un governo alle Province attraverso le elezioni di secondo livello, che sono l’unica alternativa percorribile. La Corte costituzionale ne chiede lo svolgimento in tempi veloci. Una situazione inaccettabile che rappresenta l’ennesima truffa di questo governo ai siciliani”, commentando la possibilità che la maggioranza non proceda alle elezioni per le Province siciliane, previste per il 15 dicembre, come indicato nel decreto di indizione”.

“In questo modo – aggiunge – si verrebbe a creare incertezza e confusione. Basti pensare che comunque entro fine anno si aprirà la finestra per l’indizione dei comizi elettorali e solo dopo la strampalata ipotesi di rinvio con elezioni di primo livello già più volte dichiarate incostituzionali. Inoltre, sono proprio i rappresentanti dei territori, i sindaci e gli amministratori, oramai stanchi, a chiedere lo svolgimento di queste elezioni”.

“L’attuale disegno di legge è una presa in giro perché le elezioni di primo livello, finché non si modificherà la norma Delrio, in Sicilia non si potranno fare. Il centrodestra in Sicilia si ostina a rivendicare per sé il principio di autoconservazione con un atteggiamento che mira a non dare voce agli elettori, ovvero amministratori e consiglieri. Alla base di questo c’è il timore che possano emergere degli outsider nelle prossime elezioni regionali”.