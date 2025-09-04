F1, a Monza continua la partnership tra Velo e McLaren

MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver consolidato la propria presenza nel mondo della Formula 1, Velo – brand di BAT Italia per la produzione di sacchetti di nicotina senza tabacco – prosegue la sua corsa al fianco del McLaren Formula 1 Team, una delle scuderie più prestigiose del motorsport internazionale.

In occasione del Gran Premio d’Italia 2025, in programma domenica 7 settembre sullo storico circuito di Monza, il logo Velo sarà nuovamente visibile sulla livrea delle monoposto McLaren.

A supporto della sponsorship, Velo attiverà una serie di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e accendere l’entusiasmo dei fan. Tra queste, la partecipazione al Monza FuoriGP, l’evento cittadino che dal 4 al 7 settembre porterà l’energia della Formula 1 nel cuore della città. Velo sarà presente con due corner esperienziali in Piazza Trento e Trieste e Piazza Cambiaghi, dove i consumatori di nicotina potranno vivere l’adrenalina della pista grazie ai simulatori di guida McLaren Formula 1 Team di ultima generazione. Un’occasione per mettersi alla prova affrontando virtualmente le curve più celebri del circuito brianzolo.

I corner Velo – aperti da venerdì 5 a domenica 7 settembre e riservati ai consumatori di nicotina – includeranno anche un’area dedicata alla scoperta del prodotto, per approfondire l’universo Velo e le sue caratteristiche distintive.

“Siamo orgogliosi di continuare la partnership con il McLaren Formula 1 Team – simbolo di eccellenza e innovazione, valori che condividiamo pienamente – ha detto Antonino Grosso, Italy Head of Consumer Experience di BAT Italia -. Velo è uno dei nostri prodotti più avanzati nella categoria ‘modern oral’ ed è leader di mercato in Italia e in Europa. Dal 2025, è ufficialmente Made in Italy, interamente prodotto presso l’Innovation Hub di BAT a Trieste. Questo traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di BAT verso l’Italia e risponde alla crescente domanda di alternative a ridotto rischio nel Paese”.

