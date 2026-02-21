Mancuso: “Schifani merita il bis, La Vardera il nostro miglior alleato”

Parla uno degli esponenti di punta del Mpa

PALERMO – Dopo quello della Lega, anche il Mpa dà il suo semaforo verde alla ricandidatura di Renato Schifani a presidente della Regione. “Penso che Schifani meriti il bis, deve continuare il lavoro che ha iniziato”, ha affermato il sindaco di Adrano ed esponente di Grande Sicilia-Mpa, Fabio Mancuso, ospite de ‘L’Intervista’. “Sta lavorando assolutamente bene – ha aggiunto – quindi non c’è motivo di cambiare in corsa un treno che è partito e che sicuramente avrà altri 5 anni per dare le risposte giuste ai siciliani”.

Frasi che lasciano intravedere un rasserenamento dei rapporti, non sempre idilliaci, tra il governatore e gli autonomisti. Un’altalena che va avanti da anni e che adesso sembra pendere favorevolmente per Schifani, che recentemente ha risposto ad una domanda proprio sulla sua ricandidatura: “Io lavoro, deciderà la coalizione”.

Per Schifani, quindi, il secondo via libera alla ricandidatura nel giro di due giorni. L’ultimo era arrivato da Salvini, nel corso del Direttivo regionale del Carroccio.

L’opinione di Mancuso su La Vardera

Mancuso ha parlato anche di Ismaele La Vardera e del suo movimento Controcorrente: “Il miglior alleato del centrodestra. Ha spaccato, con l’abbandono del tavolo del campo largo e la sua candidatura non concordata, quello che portavano avanti Pd e Movimento 5 Stelle”.

E ancora, sul movimento fondato dalla ex Iena che continua a ricevere adesioni da volti noti e meno noti della politica regionale: “Avrà consensi soprattutto nell’estrema sinistra e su quell’elettorato non moderato, io ritengo che il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, avrà veramente un momento molto faticoso per recuperare consenso”.