Le parole dell'europarlamentare azzurro

CATANIA – “Il centrodestra, in vista delle prossime regionali siciliane, deve puntare alla qualità del progetto, ma soprattutto deve avere un leader che sia credibile, radicato nel territorio e che abbia anche una garanzia e una capacità di governo”.

Lo ha detto l’europarlamentare di Forza Italia, Marco Falcone parlando con i giornalisti a Catania a margine della seconda giornata del meeting ‘La città e il mediterraneo, Catania al centro’.

“Se questa sarà la nuova figura del prossimo candidato a presidente, il centrodestra certamente vincerà nuovamente le prossime elezioni regionali, ha concluso Falcone.