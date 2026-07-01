L'operazione dei carabinieri

TRABIA – Falsa veterinaria a Trabia, denunciata una donna. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo CITES del Centro Anticrimine Natura di Palermo, con il personale medico veterinario dell’ASP di Palermo, coadiuvati dai carabinieri della stazione di Trabia.

Le ispezioni sono state disposte dalla procura di Termini Imerese. Nel corso di una perquisizione è stata denunciata una donna per esercizio abusivo della professione veterinaria, maltrattamento di animali, diffamazione e truffa.

Sequestrata numerosa documentazione, tra cui certificati sanitari, certificati genealogici E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), documentazione relativa alla commercializzazione di cani, documenti attestanti titoli e qualifiche professionali, farmaci ad uso veterinario, alcuni dei quali scaduti, oltre a libretti sanitari e altro materiale utile alla ricostruzione dell’attività del sedicente veterinario.

L’indagata, sfruttando l’inesistente qualifica, avrebbe attestato falsamente l’appartenenza di cani a razze pregiate, inesistenti genealogie, somministrando farmaci ad uso veterinario senza alcuna competenza. Durante la perquisizione, sono stati trovati due container marittimi noleggiati e mai restituiti da un’attività commerciale riconducibile all’indagata per i quali la società proprietaria aveva sporto denuncia alla procura di Alessandria per la mancata riconsegna al termine del noleggio.