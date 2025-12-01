Falsi percettori del Reddito di cittadinanza, 74 denunce nel Nisseno

Percepiti indebitamente sussidi per 400mila euro

CALTANISSETTA – Finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno denunciato 74 persone che avrebbero percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza per complessivi circa 400 mila euro. I controlli avrebbero fatto emergere irregolarità e falsità attestate nelle richieste rivolte all’Inps, la maggior parte presentate a Gela e Niscemi.

Tra i denunciati ci sono extracomunitari privi del requisito di permanenza quinquennale nel territorio nazionale, proprietari di veicoli di grossa cilindrata e pregiudicati con precedenti anche in materia di criminalità organizzata.