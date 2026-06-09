Fanno esplodere sportello bancomat, colpo fallito nel Siracusano

Baps: "Sistemi antiscasso hanno funzionato, garantita la continuità dei servizi"

CARLENTINI (SIRACUSA) – Colpo fallito allo sportello bancomat della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps), in via Roma, nel centro storico, di Carlentini. I ladri hanno fatto esplodere lo sportello bancomat senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. L’esplosione ha provocato un boato che ha svegliato i residenti. I carabinieri stanno visionando le immagini del sistema di video sorveglianza per raccogliere elementi utili.

La banca, dopo quanto accaduto, è intervenuta precisando che: “In relazione all’evento criminoso che ha interessato nella notte la filiale BAPS di Carlentini, la Banca informa che tutti i sistemi di antieffrazione e antiscasso, inclusi i dispositivi macchiatori di banconote, hanno funzionato regolarmente, sventando l’operazione criminosa che si è configurata come un mero tentativo di furto non andato a buon fine. Nonostante il danneggiamento dello sportello automatico e dell’ingresso dell’area self, la Banca informa la clientela e la comunità locale che la continuità dei servizi è garantita”.

“L’area interessata – precisa la nota – è stata immediatamente messa in sicurezza e la Banca ha assicurato la massima collaborazione alle Autorità competenti, fornendo ogni elemento utile alle attività di accertamento. BAPS si è attivata con tempestività per ridurre al minimo i disagi alla clientela: la filiale di Carlentini conta di riaprire regolarmente al pubblico già da venerdì 12 giugno, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello ATM, danneggiato durante l’evento, resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari interventi di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza. Resta nel frattempo garantita tutta l’operatività tramite il servizio Internet Banking, presso gli sportelli ATM BAPS delle filiali limitrofe, nonché contattando il proprio Gestore per qualsiasi richiesta.