Faraone: “In Sicilia servirebbero altri 4 anni per spendere i soldi del Pnrr”

"A pochi mesi dalla scadenza si può dire che da grande occasione si è trasformato in un disastro"

TERMINI IMERESE (PALERMO) – “A giudicare dal suo stato d’attuazione, a pochi mesi dalla scadenza, si può già dire che in Pnrr in Sicilia, da grande occasione per colmare ritardi strutturali, sanare inefficienze e rendere la macchina regionale un modello di modernità e trasparenza, si è trasformato in un disastro”. L’ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, nel corso di “Porti, strade e ferrovie. Risultati e ritardi del Pnrr”, l’iniziativa organizzata oggi a Termini Imerese da Italia Viva.

“I dati elaborati dal Centro studi di Italia Viva Sicilia – ha continuato Faraone – evidenziano ritardi incolmabili. Dei 16,05 miliardi di euro complessivamente destinati al territorio siciliano, ne risultano pagati 5,25 miliardi (32,72%) e rendicontati 1,27 miliardi (7,91%). In altri termini, quasi tre quarti dei fondi non risultano ancora erogati. A colpire è, soprattutto, la scarsissima capacità di rendicontazione”.

“La situazione delle risorse gestite dalla Regione Siciliana è pure peggio. Su 3.557 progetti, per un totale di 1.971.600.444,54 euro, ne sono stati pagati 510.083.083,91 e rendicontati 141.836.252,48. Dunque, ne è stato pagato il 25,87% e rendicontato il 7,19%. A un ritmo simile, servirebbero altri quattro anni per raggiungere il completamento della spesa, mentre sulla rendicontazione non basterebbe un secolo. Le emergenze sono state trasformate dall’inerzia in forme di paralisi. Il problema non è, come sempre, la mancanza di risorse. È che nell’amministrazione regionale mancano la velocità, il coordinamento, le capacità professionali, soprattutto, il senso di responsabilità”, ha concluso Faraone.