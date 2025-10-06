Faraone: “L’ospedale di Castelvetrano in condizioni disastrose”

Il vice presidente di Italia Viva ha fatto visita al nosocomio

CASTELVETRANO (TRAPANI) – “Oggi ho visitato l’ospedale di Castelvetrano: lavori fermi per il nuovo pronto soccorso da tre anni, triage in uno sgabuzzino, spazi angusti, barelle nei corridoi e un piano di complessivo ridimensionamento da parte del governo regionale”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia viva, che oggi ha ripreso “il tour sui disastri della sanità targata Schifani e Meloni”.

“E poi un sit-in all’ospedale di Agrigento – continua il post di Faraone – , per chiedere che venga garantita la radioterapia ai pazienti oncologici, troppo spesso costretti a interrompere le cure per colpa di un’apparecchiatura ormai obsoleta. Non è più accettabile che la salute dei siciliani venga sacrificata sull’altare delle poltrone e delle lottizzazioni. Schifani e Meloni hanno trasformato la sanità in un bancomat per i partiti e in un campo di battaglia tra correnti, mentre i cittadini aspettano mesi per una visita e i pronto soccorso cadono a pezzi. Io continuerò a girare la Sicilia, ospedale dopo ospedale, per smascherare le loro bugie e difendere il diritto alla cura di chi oggi paga sulla propria pelle l’incapacità e l’arroganza del potere”, conclude.