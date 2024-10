Faraone e la polemica, Caruso (FI): ‘avviso’ a Lagalla

"C'è un problema politico dettato dalla presenza di Italia Viva in maggioranza a Palermo"

PALERMO – “Trovo del tutto incomprensibile e fuori luogo l’attacco scomposto di Davide Faraone al presidente Schifani, proprio nel momento in cui il governo regionale, assumendosi pienamente le proprie responsabilità, sta finalmente affrontando ed avviando a soluzione problemi che per decenni nessuno ha voluto o saputo gestire, a partire dall’annosa emergenza rifiuti in Sicilia. Mentre il presidente della Regione è impegnato a mettere in campo soluzioni concrete, chi oggi critica ha preferito per anni voltarsi dall’altra parte”.

È la risposta del coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, all’attacco del capogruppo di Italia viva alla Camera, che ha affondato contro il governatore siciliano intervenendo durante la discussione sul Dl Omnibus.

Caruso: “Valutare la presenza degli uomini di Faraone in giunta”

Caruso ha anche parlato della presenza di alcuni uomini legati ad Italia Viva nella maggioranza al comune di Palermo guidato da Lagalla: “C’è però anche un problema di natura politica che non può essere più ignorato: Italia Viva attraverso la presenza di consiglieri comunali “civici”, ma riconducibili al partito di Faraone, fa parte della maggioranza al Comune di Palermo“.

“Alla luce delle ultime posizioni assunte a livello nazionale, con la ricerca di nuovi strapuntini, e dei continui attacchi al governo regionale, appare non più rinviabile una valutazione sulla permanenza di questo gruppo nella giunta comunale. Invitiamo, pertanto, il sindaco Lagalla e le altre forze della coalizione di centrodestra ad avviare subito un chiarimento circa la presenza del partito di Faraone. In assenza di ciò, sarà Forza Italia, che ricordiamo essere il partito più votato alle ultime elezioni comunali, a porre la questione e ad assumere le proprie determinazioni in merito”.