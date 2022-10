Farmitalia Saturnia, il PalaCatania riapre per il match contro Roma

I biancoblu hanno lavorato tutta la settimana mettendo da parte il risultato disastroso incassato a Modica

ACI CASTELLO (CT) – Le porte del PalaCatania si riaprono per i supporter di Farmitalia Saturnia che domenica 16 ottobre, alle ore 17:00, potranno assistere dal vivo alla seconda giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23 per il match ad alto tasso atletico e spettacolare contro SMI Roma.

I biancoblu hanno lavorato tutta la settimana mettendo da parte il risultato disastroso incassato a Modica domenica scorsa. “Senza nulla togliere alla prestazione dei padroni di casa noi non siamo stati all’altezza della situazione, abbiamo sbagliato approccio alla partita e non abbiamo tirato fuori il nostro miglior livello di gioco. Questo non può più succedere”. Parola di Waldo Kantor che però conferma subito come i ragazzi già da inizio settimana si siano impegnati senza sosta per ritrovare forza e determinazione: ” Nei prossimi match dovremo uscire in modo diverso, più aggressivo, più intenso. Lo sport da sempre le rivincite e noi vogliamo prenderci la nostra”.

Si guarda avanti, con la testa ferma sull’obiettivo di scendere in campo davanti al pubblico catanese che, ne sono certi i dirigenti di Farmitalia Saturnia, farà sentire a gran voce tutto il suo calore.

“Roma è una squadra quadrata – dice Kantor – un mix di giocatori d’esperienza e giovani, che mettono insieme un buon gioco. Contro Ortona hanno dimostrato di essere una squadra che non rinuncia all’obiettivo fino alla fine. Erano 2-0 sotto e hanno perso 3-2. Sono però convinto che contro di loro i nostri faranno una grande partita”.

Per entrare al PalaCatania è ancora attiva su LiveTicket la prevendita online degli abbonamenti, che potranno essere acquistati anche al botteghino del palazzetto domenica pomeriggio.