Era in compagnia di alcuni amici. Inquirenti al lavoro

MILANO – Un ragazzo di ventotto anni è morto questa notte nella piscina Romano di via Ponzio a Milano. Il 28enne si era introdotto insieme ad almeno altri tre amici. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando chi era con lui ha chiesto aiuto al 112 segnalando l’amico in difficoltà.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, polizia locale e i sanitari del 118. I medici hanno trovato la vittima – Alfredo A. E., peruviano – già in arresto cardiaco e hanno praticato le manovre di rianimazione sul posto prima di accompagnare il ragazzo al Policlinico.

In ospedale, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ventottenne, con ogni probabilità morto annegato.

La prima ricostruzione

Il giovane e gli amici, secondo quanto ricostruito fin qui, avevano scavalcato il cancello d’ingresso e si erano introdotti nel centro balneare comunale che vista l’ora tarda era chiuso al pubblico. Gli altri ragazzi che erano con la vittima, anche loro di origini sudamericane, sono stati identificati e ascoltati dagli investigatori, ora al lavoro per accertare nel dettaglio cosa abbia portato alla morte di Alfredo.

Leggi le news dall’Italia e dal Mondo