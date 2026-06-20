 Favara, due molotov contro auto in una villetta: indagano i carabinieri
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Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona
NELL'AGRIGENTINO
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1 min di lettura

FAVARA (AGRIGENTO) – Due bottiglie molotov sono state lanciate contro due automobili posteggiate nel piazzale di una villetta a Favara, nell’Agrigentino. Le vetture appartengono a un pensionato di 69 anni e al figlio di 34 anni.

La scoperta

A fare la scoperta dell’intimidazione sono state le stesse vittime, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sull’episodio sono state avviate indagini da parte dei carabinieri.

Le immagini al vaglio

I militari dell’Arma hanno acquisito le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Nelle immagini si vedrebbe uno scooter con a bordo due persone avvicinarsi al cancello della villetta e lanciare le bottiglie incendiarie.

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