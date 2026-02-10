Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Sicilia lo ha eletto all’unanimità

PALERMO – Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Sicilia ha eletto all’unanimità Diego Bivona nuovo Presidente della Federazione Regionale di Confindustria. Succede a Gaetano Vecchio al termine del suo mandato.

Laureato in Chimica, imprenditore nel settore della Sanità privata, Diego Bivona vanta una consolidata esperienza di Direttore delle Relazioni Istituzionali e Consigliere d’amministrazione in Aziende multinazionali. All’interno del sistema Confindustria ha ricoperto numerosi incarichi apicali, tra cui la Presidenza di Confindustria Siracusa e la Vice Presidenza di Confindustria Sicilia, operando sempre in una logica di sviluppo del territorio e di dialogo istituzionale.

La Sicilia diventi attrazione degli investimenti esteri

Attrazione degli investimenti esteri, energia, capitale umano, economia del mare e infrastrutture, sono queste le priorità del nuovo Presidente. La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare una piattaforma di attrazione degli investimenti esteri, Confindustria Sicilia ne è profondamente convinta tanto che già nel 2022 firmò un protocollo d’intesa con Confindustria e con la Regione Siciliana.

La Sicilia attraversa una fase strategica – sostiene il Presidente Bivona – , la nostra regione è chiamata a svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica, l’Isola ha tutte le caratteristiche per acquisire un ruolo di sovranità strategica e diventare l’hub energetico del Mediterraneo in ossequio alle logiche della necessità del mix energetico con ricadute concrete in termini di competitività, investimenti e occupazione qualificata.

Fondamentale “puntare anche sull’economia del mare”

In tale contesto, per affrontare le nuove sfide, assume sempre maggiore rilevanza il tema del capitale umano, con particolare attenzione alle competenze adeguatamente qualificate. Fondamentale puntare anche sull’economia del mare, ambito nel quale la Sicilia è naturalmente baricentrica.

Portualità, logistica, turismo, filiere produttive e nuove energie marine costituiscono un asset decisivo per lo sviluppo. Rafforzare l’economia del mare significa corroborare il ruolo della Sicilia come nodo centrale dei traffici, dell’innovazione e degli scambi euro-mediterranei, in un’ottica di sostenibilità e integrazione con il sistema produttivo regionale.

Le congratulazioni del past President Gaetano Vecchio

Ogni obiettivo di sviluppo deve passare dagli investimenti infrastrutturali, leva imprescindibile per la crescita economica e sociale. Infrastrutture moderne ed efficienti sono indispensabili per collegare i territori e ridurre i gap di competitività. Al neo Presidente Diego Bivona sono giunte le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del past President Gaetano Vecchio.

Tamajo: “Congraulazioni e buon lavoro”

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, rivolge le proprie congratulazioni a Diego Bivona, eletto oggi presidente di Confindustria Sicilia, augurandogli buon lavoro per il prestigioso incarico affidatogli.

“L’elezione di Diego Bivona – dichiara Tamajo – rappresenta una scelta di grande valore per il sistema produttivo siciliano. La sua lunga esperienza professionale, maturata in contesti complessi e strategici, unita a una profonda conoscenza del tessuto industriale dell’Isola, costituisce una garanzia di competenza e visione in una fase decisiva per lo sviluppo economico della Sicilia”.

La Regione “continuerà a collaborare in modo costruttivo”

“Sono certo – prosegue l’assessore – che il nuovo presidente saprà interpretare al meglio le esigenze delle imprese, promuovendo innovazione, sostenibilità e sicurezza, e rafforzando il dialogo con le istituzioni regionali e nazionali. La Regione Siciliana continuerà a collaborare in modo costruttivo con Confindustria Sicilia per sostenere la crescita, l’occupazione e la competitività del nostro sistema produttivo”.

“A Diego Bivona – conclude Tamajo – rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo mandato potrà dare un contributo importante allo sviluppo economico e sociale della nostra Isola”.