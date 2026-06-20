Federmoda Palermo, Patrizia Di Dio rieletta presidente per il terzo mandato

Conferma all'unanimità. "Servono misure strutturali e un cambiamento culturale"

PALERMO – Patrizia Di Dio è stata rieletta all’unanimità presidente di Federmoda Palermo per il terzo mandato consecutivo. La riconferma arriva dopo anni particolarmente complessi per il settore, segnati dalla pandemia, dal calo dei consumi, dall’aumento dei costi, dalla crescita dell’e-commerce e dai cambiamenti nelle abitudini di acquisto. “Servono misure strutturali per rilanciare commercio e consumi, ma serve anche un cambiamento culturale”, ha dichiarato la presidente, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale di Federmoda.

Le priorità del nuovo mandato

Nella relazione programmatica, Di Dio ha indicato le principali linee d’azione dell’associazione: tutela del commercio di prossimità, contrasto all’abusivismo e alla contraffazione, sicurezza delle aree commerciali, innovazione e digitalizzazione. La presidente ha inoltre sottolineato il dialogo avviato con il governo regionale per sostenere il commercio di vicinato.

“Siamo fiduciosi che il presidente della Regione Renato Schifani e gli assessori competenti continueranno a dimostrare attenzione verso un settore che, per diffusione sul territorio, numero di occupati e valore economico prodotto, merita di essere sostenuto”.

Il tema dei finanziamenti alle imprese

Di Dio ha richiamato l’attenzione sulla misura regionale per il commercio che ha messo a disposizione 13,5 milioni di euro per l’accesso a finanziamenti agevolati. Nel corso dell’assemblea, l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino ha ricordato che in pochi giorni sono arrivate richieste per oltre 50 milioni di euro.

“È la dimostrazione delle difficoltà in cui versano le imprese, ma anche della loro vitalità e della volontà di investire e guardare al futuro”, ha commentato la presidente di Federmoda Palermo.

Formazione e innovazione

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione degli imprenditori. Federmoda Palermo promuoverà seminari e percorsi di aggiornamento per favorire l’utilizzo degli strumenti dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.

“Le nostre imprese non possono limitarsi a resistere. Dobbiamo chiedere condizioni migliori per fare impresa, ma anche avere il coraggio di cambiare mentalità e valorizzare ciò che ci rende diversi e unici. I negozi hanno qualcosa che nessuna piattaforma digitale può offrire: una storia, una relazione, una comunità. I negozi hanno un’anima”, ha aggiunto Di Dio.

Il nuovo direttivo

Al termine dell’assemblea è stato nominato il nuovo direttivo provinciale di Federmoda Palermo. Ne fanno parte i vicepresidenti Marco Inzerillo, Salvatore Zambito e Massimo Cataldo. Antonio Provito è stato nominato consigliere.