Pochi giorni fa, il rapper è diventato padre per la terza volta

Nuovo ricovero per Fedez, trasportato in ambulanza nella serata di lunedì 20 luglio al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, il rapper di Rozzano avrebbe accusato problemi di natura gastrica. Le sue condizioni, secondo le informazioni raccolte dall’ANSA da fonti sanitarie, non desterebbero particolare preoccupazione, anche se saranno gli esami clinici a chiarire le cause del malore. L’episodio arriva a pochi giorni da un momento molto importante nella vita dell’artista, diventato da poco padre per la terza volta.

Fedez in ospedale, come sta

Dopo il trasferimento in ospedale, Fedez è stato sottoposto ai primi accertamenti. Al momento, secondo quanto appreso dall’ANSA da fonti sanitarie, il quadro clinico non sarebbe grave. Resta comunque necessario attendere l’esito degli esami diagnostici per stabilire l’origine del disturbo gastrico che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il trasporto al pronto soccorso.

Fedez e i precedenti ricoveri in ospedale

Negli ultimi anni il rapper ha affrontato diversi problemi di salute. Nel 2023 era stato ricoverato nello stesso ospedale dopo un’emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere, situazione che aveva richiesto un intervento urgente. In precedenza, nel marzo 2022, era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per l’asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas, vicenda che lo stesso artista ha più volte raccontato pubblicamente.

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Il malore dopo la nascita del suo terzogenito

Il nuovo ricovero arriva a pochi giorni dalla nascita di Edoardo Lupo, il terzo figlio di Fedez, nato dalla relazione con Giulia Honegger. Il cantante è già padre di Leone e Vittoria, avuti durante il matrimonio con Chiara Ferragni. L’arrivo del bambino era stato annunciato attraverso alcuni scatti pubblicati su Instagram, nei quali i due genitori comparivano insieme nella stanza dell’ospedale San Raffaele di Milano con il bebè tra le braccia.

L’ultimo concerto in Sicilia

Sabato 18 luglio, il rapper si era esibito gratuito al Sicilia Outlet Village, in Sicilia. Il malore interrompe un periodo di intenso lavoro per Fedez, impegnato negli ultimi preparativi in vista del concerto all’Unipol Forum di Assago, in programma il prossimo 25 settembre.

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