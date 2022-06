Fermati tre carri armati in autostrada: erano diretti in Ucraina

Sono dovuti tornare indietro a causa di alcune irregolarità nei documenti

1' DI LETTURA

Tre carri armati Pzh 2000 diretti in Ucraina, e provenienti dalla base militare di Persano in provincia di Salerno, sono stati fermati dalla polizia stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della autostrada Salerno-Caserta perché i trattori e i semirimorchi delle ditte incaricate del trasporto erano sprovvisti della carta di circolazione e la revisione periodica era scaduta. Inoltre, uno dei conducenti non aveva l’autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali.

I tre mezzi sono stati spediti di nuovo alla base di Persano in attesa di essere ritrasportati su mezzi in regola. I tre mezzi facevano parte di un convoglio di cinque carri armati diretti verso l’Ucraina. Gli altri due mezzi, che hanno passato i controlli, hanno proseguito il loro tragitto verso Bologna da dove poi, attraverso la Germania, arriveranno in Ucraina.

Erano “diretti in Germania per un’esercitazione” i carri armati bloccati sull’Autostrada Napoli-Caserta. Lo precisa in una nota lo Stato maggiore della Difesa. “Per quanto riguarda la notizia riportata su Il Mattino edizione Napoli ‘Stop a tre carrarmati diretti in Ucraina’ si precisa – è detto nella nota – che i mezzi trasportati, Pzh2000, erano diretti in Germania per un’esercitazione. Il trasporto dei mezzi provenienti dalla base militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta”.