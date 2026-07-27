Ferrandelli: “Non abbandoneremo i cavalli, garantito loro un futuro”

"Individuato una soluzione concreta per garantire un’accoglienza temporanea"

PALERMO – “L’Amministrazione comunale di Palermo sta affrontando con grande senso di responsabilità il percorso di superamento delle carrozze trainate da cavalli, mettendo al centro non soltanto la riconversione delle licenze dei concessionari, ma soprattutto il benessere degli animali”, lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli riferendosi alla delibera votata qualche giorno fa dal Consiglio comunale che porterà alla scomparsa delle carrozze trainate da cavalli.

“A seguito di una riunione operativa che ho avuto insieme al Sindaco e agli uffici comunali competenti – ha aggiunto l’assessore -, abbiamo individuato una soluzione concreta per garantire un’accoglienza temporanea ai cavalli che, qualora i concessionari non fossero più nelle condizioni di mantenerli, necessitassero di una sistemazione. Le stalle del Gruppo Ippomontato della Polizia Municipale potranno infatti essere utilizzate per ospitare gli equidi durante questa fase di transizione”.

“Si tratta di una procedura già sperimentata con successo in diverse occasioni. In passato, infatti, a seguito delle attività di controllo contro l’esercizio abusivo delle carrozze, numerosi cavalli sottoposti a sequestro sono stati affidati proprio alla struttura della Polizia Municipale, dove alcuni di essi sono tuttora ospitati e accuditi. Lo stesso percorso potrà essere garantito anche agli equidi che cesseranno definitivamente l’attività di traino”.

Leggi anche Palermo, carrozze elettriche: che fine faranno i cavalli? Il rischio Ondata di calore a Palermo, Ferrandelli: “Stop alle carrozze” Palermo, firmata l’ordinanza per il benessere dei cavalli

“Associazioni disponibili ad adottare questi animali”

“Parallelamente – ha spiegato ancora Ferrandelli -, il Sindaco e il sottoscritto abbiamo ricevuto manifestazioni di disponibilità da parte di numerose associazioni provenienti da tutta Italia, interessate ad adottare questi animali. Alcune intendono impiegarli in progetti di pet therapy e interventi assistiti con gli animali, altre sono disponibili ad accoglierli per consentire loro di trascorrere serenamente il resto della loro vita, contribuendo così concretamente a questa importante battaglia di civiltà. Un ulteriore elemento di rassicurazione arriva dal confronto avuto con il Servizio Veterinario dell’ASP. È stato chiarito che nessun cavallo identificato attraverso il microchip collegato alla relativa licenza potrà mai essere destinato al circuito alimentare, sia perché la normativa vigente non lo consente, sia perché il sistema di monitoraggio e le misure predisposte dall’Amministrazione permettono di garantire a ciascun animale un futuro dignitoso, nel pieno rispetto del suo benessere”.

“Riteniamo doveroso informare la cittadinanza su questi aspetti per chiarire che il percorso di trasformazione avviato dal Comune di Palermo è stato pensato nella sua interezza. Nessun animale sarà lasciato indietro. Il nostro obiettivo è accompagnare questa transizione con responsabilità, umanità e soluzioni concrete, affinché il cambiamento rappresenti un modello di tutela degli animali e di crescita civile per la nostra città”.