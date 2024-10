Ferrero assume neolaureati e studenti: requisiti e domanda

Opportunità attraverso stage in vari dipartimenti

Ferrero, l’azienda dolciaria italiana offre numerose opportunità di carriera. A condotta familiare, fondata in Piemonte e oggi giunta alla sua terza generazione, è un simbolo di tenacia e innovazione che ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama internazionale.

I valori fondanti di Ferrero, come la lealtà e la fiducia, guidano ogni scelta del gruppo, sempre con il consumatore al centro. Questa filosofia, unita a un approccio aziendale basato su trasparenza, eccellenza e fiducia reciproca tra colleghi, clienti e partner, ha permesso a Ferrero di crescere a livello globale.

Ferrero assume nuovi talenti

Ferrero assume nuovi talenti in Italia e all’estero, offrendo posizioni in vari settori aziendali come Acquisti, Marketing, Produzione, Ricerca e Sviluppo. Chi entra a far parte del team condivide principi come il rispetto, la responsabilità e l’integrità e contribuisce a un progetto in continua crescita. Ferrero promuove l’uguaglianza sul posto di lavoro e si impegna a evitare qualsiasi forma di discriminazione. Dai neolaureati ai professionisti con esperienza, l’azienda supporta la crescita professionale con programmi di formazione, sviluppo delle competenze e possibilità di esperienze internazionali.

Requisiti: posti per neolaureati e studenti

Ferrero assume per una vasta gamma di posizioni che coprono diversi settori aziendali, ognuno con un contributo fondamentale alla creazione dei prodotti iconici del marchio. L’azienda offre opportunità di sviluppo e crescita sia per professionisti esperti sia per neolaureati e studenti, favorendo una cultura organizzativa che premia l’ambizione e il talento.

Tra le principali aree di lavoro in cui Ferrero assume troviamo:

IT e tecnologia : le posizioni aperte includono ruoli come IT Planning & Consolidation Architect e IT Senior Project Manager Consumer Platform , figure chiave per l’innovazione digitale e la gestione delle piattaforme tecnologiche che supportano i processi aziendali.

: le posizioni aperte includono ruoli come e , figure chiave per l’innovazione digitale e la gestione delle piattaforme tecnologiche che supportano i processi aziendali. Risorse Umane : ruoli come Junior HR Specialist supportano la crescita professionale dei dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e allineato ai valori aziendali di rispetto e sviluppo delle persone.

: ruoli come supportano la crescita professionale dei dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e allineato ai valori aziendali di rispetto e sviluppo delle persone. Produzione e Sicurezza Alimentare : per chi ha competenze specifiche nel settore alimentare, sono disponibili ruoli come Food Safety & Quality Chemistry Laboratory Specialist , dedicati a garantire i più alti standard di qualità e sicurezza nei prodotti.

: per chi ha competenze specifiche nel settore alimentare, sono disponibili ruoli come , dedicati a garantire i più alti standard di qualità e sicurezza nei prodotti. Ricerca e Sviluppo : posizioni come R&D Raw Materials Cereals & Sugars Specialist si concentrano sulla qualità delle materie prime e sull’innovazione dei prodotti Ferrero, riflettendo l’impegno costante dell’azienda nel migliorare le proprie linee di prodotto.

: posizioni come si concentrano sulla qualità delle materie prime e sull’innovazione dei prodotti Ferrero, riflettendo l’impegno costante dell’azienda nel migliorare le proprie linee di prodotto. Sostenibilità e Ambiente: Ferrero ha posizioni dedicate alla sostenibilità, come l’Environment & Energy ISO System Specialist, un ruolo cruciale per monitorare e migliorare la gestione ambientale all’interno degli impianti produttivi.

Inoltre, Ferrero assume talenti in Marketing e Vendite, per promuovere i prodotti in tutto il mondo e rafforzare la presenza del marchio sui mercati internazionali. Le figure richieste, come il Sales Controller, contribuiscono a elaborare strategie di vendita innovative e a ottimizzare i processi di gestione delle risorse.

Ferrero offre opportunità anche agli studenti attraverso stage in vari dipartimenti, ideali per acquisire esperienza e conoscere da vicino il “modo Ferrero” di fare impresa. I professionisti esperti nel settore FMCG troveranno un ambiente stimolante, con possibilità di crescita e sviluppo in una realtà che punta sempre a migliorare e innovare.

Sostenibilità ambientale

Ferrero si impegna anche verso la sostenibilità ambientale, adottando pratiche per ridurre emissioni e sprechi e utilizzare risorse idriche ed energetiche in modo sostenibile. L’azienda continua a investire nella propria capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda. Si impegna con un investimento di 811 milioni di euro nel 2022/2023 per espandere le strutture in Italia, Stati Uniti, Germania e Spagna.

Come presentare la domanda

Ferrero, nonostante la crescita globale, mantiene un’atmosfera familiare. Questo ambiente incoraggia i dipendenti a sviluppare competenze e contribuire alla qualità della vita, offrendo una cultura inclusiva e stimolante. Ferrero assume anche attraverso stage per studenti, spesso primo passo per una carriera duratura nell’azienda.

Se stai cercando opportunità di lavoro in Ferrero, puoi visitare il sito FerreroCareers.com per esplorare posizioni aperte, modalità di candidatura e percorsi di carriera disponibili.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE