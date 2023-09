Festa di Sant’Agata, il nuovo comitato e gli auguri di Marano

Il messaggio del presidente emerito

1' DI LETTURA

CATANIA – “Faccio un sincero augurio di buon lavoro al Presidente e ai nuovi componenti del Comitato per la Festa di Sant’Agata, nominati oggi dall’Arcivescovo e dal Sindaco, unendomi a loro anche nel ringraziamento alla Presidente e ai componenti del Comitato uscente”. Lo afferma Francesco Marano, presidente emerito del Comitato.

“La Festa – prosegue Marano – è un evento corale e deve proseguire nella sua crescita, tra innovazione e tradizione, con un’attenzione costante all’ordine, alla sicurezza, alla devozione che muove migliaia di catanesi. Essa rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra città, un evento di livello ormai mondiale (la terza festa della Cristianitá dopo il Corpus Domini di Cuzco in Perù e la Semana Santa di Siviglia) di cui andare fieri e che merita anche il sogno del riconoscimento Unesco per il quale, sono certo, ci sarà modo di proseguire il lavoro avviato”.

“Sono sicuro – conclude Marano, alla guida del primo Comitato istituto nel 2015 – che i membri del nuovo Comitato, alcuni dei quali conosco anche per aver collaborato a eventi legati alla Festa, sapranno svolgere il nuovo ruolo con saggezza e grande equilibrio, creando un gioco di squadra tra tutti i soggetti legati ai Festeggiamenti. Viva Sant’Agata!”