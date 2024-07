Festino, l’interrogazione di Avs: “Ci dicano quanti soldi hanno speso”

L'interrogazione presentata dai consiglieri Giambrone e Mangano

PALERMO – “Un festino straordinario anche per costi e procedure che potevano essere destinate meglio sulle tante emergenze della città e dei cittadini. Per questo abbiamo presentato una interrogazione per la trasparenza dell’Amministrazione”. Lo dichiarano i consiglieri Fabio Giambrone e Alberto Mangano di Avs, che hanno inviato un’interrogazione al sindaco Roberto Lagalla.

L’interrogazione chiede di conoscere “il costo complessivo della manifestazione, le procedure di aggiudicazione della realizzazione artistica dell’evento, le procedure di aggiudicazione e la spesa relativa allo spettacolo pirotecnico; i dettagli dei costi degli eventi culturali inseriti nel programma, le procedure di ingaggio e il cachet degli artisti intervenuti; il piano di sicurezza messo a punto per il corteo trionfale del Carro lungo il Cassaro e gli atti deliberativi relativi all’evento”.