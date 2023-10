Festival Dissidanza, 4 performance: stelle mondiali da Bruxelles

Venerdì ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo

PALERMO – Seconda tornata di performance, venerdì 27 ottobre, a partire dalle 20,30, per il Festival Internazionale Dissidanza , rassegna multidisciplinare di danza contemporanea organizzata nello Spazio Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa dal Centro coreografico L’Espace di Palermo. L’iniziativa ha il sostegno di ministero del Lavoro e assessorato regionale alla Famiglia attraverso il progetto Promuoviamo Salute , EU Erasmus Plus progetto IN.TO.DA.TE , Instituto Cervantes, Xinergie, Institut Français, Quarto Tempo Spazio Idee.

Aprirà la compagnia Zappulla DMN di Palermo, interpretando Love (H) U man’s love : un quartetto che è al contempo work in progress e risultato del progetto europeo In.to.da.te. ( Innovative tools for dance teachers ), esperimento coreografico frutto di una proficua collaborazione: il metodo Zappulla di Danza movimento naturale, contaminato dalla drammaturgia della coreografa polacca Agata Życzkowska .

A seguire, il singolare ed emozionante spettacolo en plein air della compagnia serba Ossa, dal titolo Pogledaj : innovativa danza dei Balcani contemporanei in chiave site specific , interpretata in silenzio e all’aperto. Quindi, in scena l’atteso appuntamento con la compagnia Dame de Pic/Cie Karine Ponties di Bruxelles. Subito il titolo dello spettacolo della storica compagnia belga, che ha calcato le più prestigiose scene mondiali, e che per la prima volta si esibisce a Palermo, ospite del festival. Chiuderanno la serata gli Hoteloko Movement Makers di Varsavia, Polonia, con Solar Punk : concept e genesi drammaturgica controcorrente, che erige ecologia e tecnologia a elementi di salvezza, ottimismo e gioia, mentre ovunque si respira un clima di pessimismo planetario. L’ingresso costa 8 euro al botteghino, ridotto 5 euro.