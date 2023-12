Gravina di Catania, il festival ‘Via dei Corti’: i vincitori

Tutti i partecipanti

GRAVINA DI CATANIA – “Nel cognome che ho scelto”, di Lorenzo Sepalone, per il miglio documentario; Il cortometraggio “The Sprayer”, dell’iraniano Farnoosh Abedi, per il miglior film d’animazione; il cortometraggio “Before the sun sets”, dello spagnolo Nani Matos sono alcuni dei vincitori della none edizione del festival dedicato ai cortometraggi “Via dei Corti”, che si è svolto a Gravina di Catania e che ha visto la partecipazone, tra gli altri, di Daniela Poggi, Liliana Fiorelli, Alessandra Masi, Roberta Amato, Angela Curri, Loredana Macchietti Minà, Danilo Arena, Luca Madonia, Salvo Noè e Gregorio Lui.

Il premio della giuria del pubblico è stato assegnato a “Ritorno al presente”, di Max Nardari; il premio Via dei Corti al Talento Siciliano è stato attribuito a professionisti che si sono distinti per il loro ecclettismo e la bravura in diversi settori, i due giovani attori Roberta Amato e Danilo Arena, lo psicoterapeuta e scrittore Salvo Noè e il cantautore Luca Madonia.

Il premio Via Dei Corti “Astro nascente” è stato vinto da due giovani e meritevoli attrici, Liliana Fiorelli e Alessandra Masi. Il premio Via dei Corti “Una vita per il Cinema” è stato consegnato a Daniela Poggi. Il premio Via dei Corti al Cantautore dell’anno è stato attribuito a Gregorio Lui. Il premio Film in Sicily è stato assegnato al regista Giovanni Virgilio per il suo film “I racconti della domenica”. Tra i premiati anche “Blind”, di Alessandro Panzeri ed il cortometraggio “A piedi nudi”, di Luca Esposito.