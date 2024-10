Tanta paura tra i passeggeri e il personale di bordo

BRINDISI – Stop ai voli da e per Brindisi a causa di un principio di incendio che ha interessato un aereo Ryanair diretto a Torino. L’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 3 ottobre, intorno 8.30.

Dal motore destro dell’aereo, che avrebbe dovuto condurre da Brindisi a Torino, sarebbe partita una fiammata in fase di rullaggio, quando cioè l’aereo si prepara al decollo.

Il comandante, che stava trasportando 184 passeggeri ed il personale di bordo, si è immediatamente fermato lo stop.

I passeggeri sono stati fatti scendere e accompagnati a bordo pista. I vigili del fuoco del distaccamento di Brindisi sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l’aerea. Il principio di incendio è stato domato senza problemi, mentre l’Aeroporto del Salento è stato chiuso al traffico aereo per consentire le bonifiche.