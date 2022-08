Fiamme in appartamento provocate da monopattino in carica

Intervenuti anche i sanitari del 118.

1' DI LETTURA

PALERMO – Fiamme in via Brigata Aosta questo pomeriggio per un incendio divampato in un’abitazione al quinto piano del cosiddetto “palazzo di ferro”, un edificio che si trova all’angolo con largo Villaura. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, le volanti di polizia e i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Prima che i pompieri azionassero gli idranti, due persone si sono trovate costrette ad affacciarsi alla finestra per sfuggire al denso fumo nero che aveva ormai invaso l’appartamento. Non ci sono feriti. Pare che le cause del rogo sia il cortocircuito provocato da un monopattino in carica nell’appartamento.