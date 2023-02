Fidanzati uccisi in Inghilterra: lutto cittadino nel Messinese

Sabato i funerali, l'omicidio risale allo scorso 22 dicembre

1' DI LETTURA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Lutto cittadino per la scomparsa del giovane Nino Calabrò, 26 anni, e della sua fidanzata Francesca Di Dio, 20 anni, uccisi lo scorso 22 dicembre in Inghilterra in un appartamento di Thornaby-on-Tees, vicino a Middlesbrough, nel North Yorkshire. A proclamarlo per la giornata del 18 febbraio è stato Roberto Materia, sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Nino si era trasferito in Gran Bretagna per lavoro, era originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ma la famiglia vive a Milazzo. Francesca, di Montagnareale, era andata a trovarlo per le festività ormai alle porte.

Il sindaco: “La morte di questi ragazzi ha colpito nel cuore”

“La vicenda di questi giovani – sottolinea il primo cittadino – ha colpito nel cuore e sconvolto nel profondo i cittadini, suscitando i più autentici sentimenti solidaristici e di partecipazione”.

I funerali a Barcellona Pozzo di Gotto

I funerali si svolgeranno sabato alle 16, nella Basilica Minore di San Sebastiano, a Barcellona Pozzo di Gotto. Il primo cittadino ha poi disposto che negli edifici comunali e negli altri edifici pubblici le bandiere siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 18 e ha invitato i commercianti a chiudere i negozi durante il corteo funebre.