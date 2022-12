Fidanzati messinesi uccisi in casa: orrore in Inghilterra

Fermato un 21enne sospettato del delitto

MESSINA – Due fidanzati della provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui originario di Milazzo, residente a Barcellona Pozzo di Gotto da alcuni anni, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire in Inghilterra settentrionale.

Il ritrovamento

Nino si era trasferito nel Regno Unito e pare lavorasse come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-Tees. La ragazza era andato a trovarlo per le vacanze di Natale. Nella pagina Facebook il ragazzo fissa al 27 settembre 2019 il fidanzamento con Francesca di Dio. Nel 2016 si era iscritto all’università a Messina. A trovare i corpi senza vita di Nino e Francesca sono stati alcuni amici, preoccupati perché la coppia non rispondeva al telefono.

Chi è l’autore sospettato del delitto

E’ un giovane di sesso maschile il 21enne arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore nell’ambito della indagini sulla morte dei due fidanzati. Lo hanno precisato alla Bbc gli investigatori locali della Cleveland Police, aggiungendo che il fermato è sospettato di omicidio e resta al momento detenuto in custodia cautelare. Le fonti britanniche sottolineano che i cadaveri delle vittime sono stati trovati nel primo pomeriggio di ieri. E che la polizia ha lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato alcunché di sospetto fra le 10 e le 11 del mattino di vicino all’abitazione, ubicata nell’edificio di un ex pub (il Royal George Pub). La Cleveland Police non ha confermato fino a oggi l’identità delle due vittime, rimbalzata invece dalla Sicilia da fonti italiane vicine alle loro famiglie.

L’ultimo post Facebook insieme





Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l’obiettivo dello smartphone Francesca Di Dio e Nino Calabrò. Erano fidanzati da più di tre anni, dal 27 settembre 2019, e nell’ultimo “boomerang” – un video breve che si ripete in loop -, girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo del post quattro cuori.