Fiera del Mediterraneo, via a nuovi lavori su vialone e piazzale

L'assessore Orlando: "Ecco quali interventi partiranno"

PALERMO – “Sono in avanzata fase di completamento i lavori sull’area dell’ex Fiera del Mediterraneo relativi al primo Contratto Attuativo dell’ Accordo Quadro che hanno già consentito l’utilizzo dei Padiglioni 16, 20 e 20 A”. Lo dice in una nota Totò Orlando, assessore ai Lavori pubblici del comune di Palermo.

“Oggi si registra un ulteriore passo in avanti nelle attività di riqualificazione dell’area con la consegna, all’impresa aggiudicataria, dei lavori del secondo contratto attuativo – continua l’assessore -. In particolare i lavori, i cui tempi di esecuzione previsti sono di 270 giorni per l’importo complessivo progettuale di 2,6 milioni, prevedono il rifacimento del piazzale delle Sirene, del vialone centrale nonché la manutenzione straordinaria del padiglione adibito a servizi igienici (Albergo diurno), la sistemazione delle parti di pavimentazione dissestata dell’area sud e manutenzione e rifunzionalizzazione degli accessi, della viabilità principale e dei parcheggi, inclusi i relativi impianti di illuminazione”.

“La spesa degli interventi grava sui fondi del Patto per il Sud della Città di Palermo finanziato nel 2016 e nella disponibilità dell’Amministrazione comunale – conclude l’assessore -. Da oggi saremo impegnati nel seguire l’esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma per consegnare le opere alla cittadinanza nei tempi previsti, migliorando così le condizioni delle strutture dell’ex Fiera del Mediterraneo e dei servizi offerti”.