Figuccia: “Lega centrale nella maggioranza regionale”

"Il nostro contributo si vede nei fatti concreti"

PALERMO – “La Lega è forza centrale nella maggioranza regionale e io sono orgoglioso di farne parte, perché è un partito che non ha mai avuto paura di entrare nel cuore delle vicende e affrontare i problemi veri“, a dichiararlo è Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, in occasione della visita del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in Sicilia.

“Il nostro contributo si vede nei fatti concreti: nei provvedimenti a sostegno degli enti locali, nelle battaglie per le infrastrutture e la viabilità, per una sanità più equa, per le piccole e medie imprese, per il lavoro, la difesa dell’autonomia e dell’identità siciliana”.

“Noi siamo leali con il presidente Schifani, il che non significa stare zitti, vestendosi di ipocrisia. Vuol dire stare in campo, proporre, aggiustare il tiro quando serve, ma sempre con spirito costruttivo. Assumere quote di responsabilità, sapendo che la partita si gioca in squadra – sottolinea Figuccia -. Abbiamo alle spalle un leader nazionale, Matteo Salvini che per la Sicilia ha messo la faccia, i progetti, le risorse: dal Ponte sullo Stretto alle grandi infrastrutture, dalla lotta al caro trasporti al rilancio delle zone economiche speciali. Siamo una forza di governo abituata a fare. Non ci basta essere in maggioranza, ci piace essere decisivi”, conclude Figuccia.