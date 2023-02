Figuccia: “Presentato emendamento da un milione per Amat”

“Ci sembra necessario ammodernare la flotta dei mezzi che operano sulla città troppo spesso vetusti e inquinanti“

PALERMO – “Si sono appena chiusi i termini per gli emendamenti alla finanziaria regionale che verrà discussa nei prossimi giorni in aula. Agli esiti della commissione Bilancio che ha definito il testo, abbiamo ritenuto opportuno proporre con un emendamento, la rideterminazione delle somme previste dal capitolo che assegna le risorse da assegnare ai Comuni per il trasporto pubblico locale e in particolare all’Amat e al Comune di Palermo. Somme rimpinguate di milione in più“. A dichiararlo è Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell’Ars di Lega – Prima l’Italia.

“Per una vera svolta verso la transizione ecologica e la sostenibilità, ci sembra necessario ammodernare la flotta dei mezzi che operano sulla città troppo spesso vetusti e inquinanti. Chiediamo ora all’aula – ha concluso Figuccia – che la norma venga approvata per dare beneficio ai cittadini palermitani e a quanti utilizzano i mezzi pubblici“.