Figuccia: “Si scelga tutti insieme il candidato di centrodestra”

PALERMO – “Nel centrodestra di Palermo si arrivi a una reductio ad unum e questo processo si compia rapidamente. Rivolgo un appello agli amici di Fratelli d’Italia affinché anche loro partecipino alla scelta unitaria del candidato sindaco della quinta città d’Italia. Dividersi non porta da nessuna parte, anzi determina per Palermo una stagnazione politica. Per fare il sindaco serve anche uno standing adatto alla responsabilità, per questo auspico che i partiti valutino attentamente caratteristiche, capacità, esperienza per l’indicazione del candidato. Come Prima l’Italia siamo pronti a fare la nostra parte nell’interesse della città”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Lega-Prima l’Italia all’Ars.