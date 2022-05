Final Four Serie C: date e orari dei match tra Palermo e Feralpisalò

Cambia anche il regolamento nella fase finale, arriva il VAR

PALERMO – Dopo aver superato la Virtus Entella, il Palermo di Silvio Baldini accede alla fase finale dei playoff di Serie C. In occasione del primo atto della Final Four di campionato, i rosanero affronteranno in semifinale la Feralpisalò del tecnico Stefano Vecchi. I Leoni del Garda, infatti, si sono imposti ai danni della Reggiana riuscendo ad ottenere la qualificazione al penultimo turno della competizione. L’altra semifinale, invece, vedrà protagonisti Catanzaro e Padova.

Il club del capoluogo siciliano giocherà anche in questa occasione la prima gara fuori casa, mentre il ritorno sarà al “Renzo Barbera”. Nello specifico, mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 andrà in scena Feralpisalò-Palermo al “Lino Turina” di Salò. Il match di ritorno, invece, è in programma domenica 29 alle ore 20.30.

NUOVO REGOLAMENTO

In occasione della Final Four di Serie C, sia in semifinale che in finale, la direzione arbitrale avrà il supporto del Video Assistant Referee (VAR) con arbitri dei campionati di Serie A e Serie B. Inoltre, non vengono più considerati i vari status di testa di serie come conseguenza del piazzamento in classifica della regular season. In caso di parità dopo le due gare giocate, infatti, conta la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.