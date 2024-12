Finanziaria, il M5s chiede di conoscere in anticipo il maxiemendamento

La richiesta del capogruppo all'Ars Antonio De Luca e del coordinatore regionale Nuccio Di Paola

PALERMO – Il gruppo del Movimento cinque stelle all’Ars chiede che i deputati del Parlamento siciliano possano conoscere in anticipo il contenuto del maxiemendamento alla Finanziaria, prima dell’Aula. “Chiediamo che venga consegnato in anticipo – dice il capogruppo M5s a Sala d’Ercole Antonio De Luca in conferenza stampa -. Per noi quella del maxi-emendamento non è la strada prediletta, e non accetteremo mai la suddivisione del budget tra i deputati, ma se così sarà chiediamo di potere conoscere nei tempi congrui il contenuto della proposta che arriverà in Aula”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il coordinatore regionale dei pentastellati Nuccio Di Paola: “Il nostro auspicio è che tutti gli emendamenti dei deputati vengano dichiarati e che almeno i capigruppo possano avere un tempo congruo per verificare le proposte – ha sottolineato -. L’obiettivo è evitare che possano passare delle proposte che poi farebbero vergognare tutti il Parlamento”. Secondo Di Paola “il Movimento cinque stelle intende svolgere la sua funzione di controllo” e per questo il coordinatore M5s della Sicilia fa appello al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: “Sono convinto che sarà garante e troverà un metodo per verificare e controllare tutte le proposte che verranno fatte in Aula”.

De Luca ha poi avvertito il governo: “Non saremo disposti ad accettare un maxi-emendamento che faccia pena dall’inizio alla fine. Ci aspettiamo che non sia totalmente fuori da quello che deve essere uan Finanziaria che guardi allo sviluppo”. E anche Di Paola: “No a un maxi-emendamento che stravolga la Finanziaria. Se il governo farà così – ha concluso – sarebbe una mossa di annichilimento della sua stessa maggioranza”.