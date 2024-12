Finanziaria, ecco gli emendamenti M5s: sanità, strade e agevolazioni fiscali

Di Paola e De Luca presentano le proposte dei pentastellati

PALERMO – L’aumento del 10% del budget sulla sanità pubblica. Diciotto milioni di euro per il completamento di un lotto della Siracusa-Gela. Agevolazioni fiscali per circa ventimila euro annui alle imprese che assumono disoccupati over 50. Sono alcune delle proposte che il gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle all’Ars ha presentato rispetto alla legge di stabilità. A spiegare punto per punto le proposte, in conferenza stampa, sono stati il coordinatore regionale Nuccio Di Paola e il capogruppo Antonio De Luca.

Entrambi si sono soffermati sulla polemica relativa ai finanziamenti territoriali: “Non si butti il bambino con l’acqua sporca. Possono esserci delle realtà meritorie che vanno incoraggiate. Sul maxi-emendamento, però, chiediamo un tempo congruo per poterlo analizzare. Siamo qui per fare proposte costruttive e per vigilare”.

Gli emendamenti

Tra gli obiettivi annunciati: l’istituzione di un fondo per le coppie che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Poi, venti milioni da destinare alle premialità dei medici delle aree di emergenza e dieci milioni per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Ma anche: fondi per il Comune di Gibellina, “affinché possa diventare capitale italiana dell’arte contemporanea 2026”. E ancora: contributi ai Comuni per fronteggiare l’emergenza idrica e a quelli catanesi danneggiati dalle recenti alluvioni, venti milioni di euro per l’Ati Enna e cinquanta per l’Ati Agrigento.

Alcuni deputati del M5s all’Ars

Investimenti su trasporti e rifiuti

Proposto anche un milione di euro per migliorare l’autonomia personale per i soggetti con la sindrome di Down, un milione di euro per la campagna mediatica di informazione tramite i media rivolta ai genitori “per metterli in guardia dai pericoli per i minori derivanti dall’abuso dei dispositivi digitali” e la creazione di un fondo da destinatarie ai Comuni per la demolizione della case abusive.

Tra gli altri emendamenti che verranno presentati anche: 1,2 milioni per il trasporto da e per le isole minori, un milione da destinare al microcredito per le imprese formate da giovani, donne e soggetti svantaggiati, l’istituzione di un fondo volto alla predisposizione dei piani di utilizzazione delle riserve naturali, 10 milioni per la messa in sicurezza delle resti stradali e, infine, anche un fondo per gli extracosti sul trasporto dei rifiuti.

Varrica: “Emendamento per salvare Almaviva”

Tra i presenti alla conferenza stampa anche il deputato regionale Adriano Varrica che ha annunciato un ulteriore emendamento volto a “salvaguardare la professionalità e il posto di lavoro delle oltre 400 persone coinvolte nella chiusura di Almaviva Contact a Palermo e Catania, attraverso l’attivazione di nuove commesse”.

“Vogliamo richiamare l’Assemblea e il governo regionale alle rispettive responsabilità davanti a questi lavoratori – ha detto Varrica – la maggior parte dei quali hanno perso il diritto alla clausola sociale per aver servito il Paese durante l’emergenza Covid. Speriamo sia giunto il tempo delle soluzioni”.

Schillaci: “Fondi per lo sport dei disabili”

Roberta Schillaci ha proposto fondi per la pratica sportiva degli atleti disabili e per l’acquisto di ausili protesici, oltre che risorse per il trasporto degli atleti disabili dalla residenza agli impianti sportivi. “Si tratta di contributi per 150mila euro a favore delle federazioni sportive siciliane associate al Comitato paralimpico – afferma -. Con queste risorse tanti ragazzi disabili potranno essere avviati allo sport grazie alle protesi atte alle discipline praticate”.