Finanziaria, Torrente (FdI): risultato importante per il Festino di Mazara

Centomila euro per le celebrazioni del patrono della città

MAZARA DEL VALLO – “Il Festino di San Vito diventerà un grande evento come nuova meta turistica e religiosa della città di Mazara del Vallo”, queste le prime parole di Paolo Torrente, vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Ottenuto il finanziamento di 100 mila euro in favore della celebrazione del Nostro Patrono. Il Festino di San Vito – continua Torrente – è per la città di Mazara un appuntamento religioso e di grande fede, che porta in città ogni anno non solo fedeli ma pure tanti turisti. Questo impegno è frutto di un lavoro sinergico che ci ha visti in prima linea. Non posso che ringraziare il nostro Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, il nostro gruppo parlamentare regionale, i nostri Assessori regionali, Nicola Catania, il Presidente Provinciale Maurizio Miceli, il gruppo consiliare e gli assessori comunali di FdI”.

“Oggi – conclude Torrente – affermiamo un principio fondamentale: non c’è futuro senza le solide basi della storia, della cultura e della tradizione che hanno forgiato l’identità di una persona e di una comunità intera. Mazara del Vallo è San Vito. Il Patrono della Città come simbolo di una comunità Cristiana che abbraccia e protegge la sua tradizione marinara. Siamo orgogliosi di avere onorato la fiducia che il nostro Sindaco, Salvatore Quinci, ha risposto in noi sin dai primi giorni di questa nuova amministrazione. Questa è la strada giusta verso un nuovo avvenire”.