Aveva clienti calvi e senza barba: finto barbiere arrestato per spaccio

In casa e nelle barberia sono stati diversi grammi di droga

I carabinieri avevano notato un bizzarro via vai nel salone di un barbiere e sono stati insospettiti dal fatto che tra i clienti ci fossero diversi uomini calvi e senza barba, dunque che in apparenza non necessitavano di alcun servizio. I carabinieri insospettiti da questa cosa hanno deciso di indagare più a fondo.

Le indagini hanno permesso di scoprire che il salone era un centro di spaccio, nel quale entravano numerose persone solo per acquistare stupefacenti.

I militari hanno perquisito prima la casa del 55enne finto barbiere, dove sono stati trovati diversi grammi di hashish, e poi la barberia, dove, nascosti in un soppalco, sono stati trovati 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il barbiere è stato condotto nel carcere di Marassi.