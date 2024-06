Fisascat Cisl, “no alla chiusura anticipata delle sale bingo a Palermo”

Stefano Spitalieri, Fisascat Cisl

Stefano Spitalieri della Fisascat annuncia un'assemblea sit-in

Assemblea sit-in delle lavoratrici e dei lavoratori delle sale bingo proclamata dalla Fisascat Cisl Palermo-Trapani.

L’appuntamento è per il prossimo 6 giugno dalle 9 alle 13 negli spazi antistanti la sede di Palazzo Palagonia alla Gancia, in via del Quattro Aprile, 4 (zona Kalsa), a Palermo.

La Fisascat contesta l’ordinanza sindacale del Comune di Palermo del 30 maggio che stabilisce nuovi orari di apertura. A rischio ci sono 500 posti di lavoro . “Si parla di almeno tre ore in meno nelle sale bingo, e di notte, quando si fanno più incassi “, dice il segretario Stefano Spitalieri.

“Di questa ordinanza ci convince poco il metodo, mischia molte cose tra di loro, la movida e il gioco d’azzardo – aggiunge – ricordando che quello che offrono le sale è perfettamente legale. Siamo molto perplessi. L’ordinanza è in via sperimentale per un mese, ma già si rischia di fare molti danni”.