Fisco, taglio Irpef, concordato bis: l’ipotesi di un nuovo decreto legge

Fisco, se dal concordato bis non dovessero arrivare le risorse necessarie per un ulteriore taglio dell’Irpef al ceto medio, non è escluso che si possa valutare un decreto legge in cui far confluire altre risorse e che potrebbe essere varato anche successivamente alla manovra, ai primi di gennaio. È quanto si apprende da fonti qualificate.

Al momento comunque è tutto prematuro, spiegano le stesse fonti, e la posizione resta quella già espressa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: prima si valutano le risorse a disposizione, poi si decide come usarle.

La scelta sarà presa in Consiglio dei ministri. L’ipotesi che il nuovo taglio dell’Irpef non vada in manovra ma in un decreto con risorse aggiuntive al concordato è stata anticipata da la Repubblica.