Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo confermato segretario generale

È stato eletto con 61 voti a favore, un contrario, un astenuto.

Tonino Russo è stato confermato segretario generale della Flai Cgil Sicilia, sindacato dei lavoratori dell’agroindustria. L’assemblea generale del sindacato lo ha eletto con 61 voti a favore, un contrario, un astenuto, a conclusione del congresso regionale della categoria, che ha visto la partecipazione, per le conclusioni, del segretario generale nazionale, Giovanni Mininni.

Russo: “Proseguiremo nella battaglia contro il caporalato”

“Proseguiremo nella battaglia contro lo sfruttamento e il caporalato -ha detto Russo- così come nell’iniziativa per la riforma del settore forestale, attesa da troppo tempo. Proseguirà anche la battaglia per le riforme dei servizi all’agricoltura , il rilancio del settore e i diritti e le tutele per i lavoratori agricoli e della pesca”.