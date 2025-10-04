Flotilla, l’imbarcazione ha problemi. Nino Rocca: “Sto tornando a Palermo”

La decisione e la testimonianza in video

Nino Rocca, il volontario palermitano sulla Flotilla, rientrerà in città. Lo conferma lui stesso, prima con un whatsapp, poi a voce. Prima il messaggio: “La barca ha avuti dei guasti e le imbarcazioni con cui ci dovevamo incontrare sono andate avanti. Sono costretto a tornare”.

Poi, la conferma a voce: “Sì, purtroppo, abbiamo perso la coincidenza, per così dire – spiega Nino – e non sono viaggi che si possono fare da soli, mentre gli altri vanno avanti. Ecco perché torno a Palermo”.

Lui stesso aveva rilasciato, durante la navigazione, una testimonianza, anche in video, a LiveSicilia.it: “Il senso della missione non è soltanto portare viveri, ma fermare il genocidio messo in atto a Gaza dal governo israeliano. Noi siamo qui per affermare il diritto all’esistenza dei palestinesi in un mondo che non riconosce più i diritti. La mia vita, come quelle di tutti, è in secondo piano, viene dopo rispetto a questo principio”.

Ora, malgrado tutto, il rientro a Palermo. Nino Rocca è un volontario di lungo corso. Tornerà a girare nei vicoli più disperati e a prestare soccorso a chi ne ha bisogno.