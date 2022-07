Fly Volley Marsala, arriva la schiacciatrice Alice Gasparroni

Aggiunto l'ultimo nuovo tassello della campagna acquisti 2022/2023 della società lillibetana in vista del suo primo torneo di B1

MARSALA (TP) – Arriva alla GesanCom Fly Volley Marsala l’ultimo nuovo tassello della campagna acquisti 2022/2023 in vista del primo campionato di B1 nazionale. Si tratta di Alice Gasparroni, schiacciatrice anconetana classe 2001 per 178 cm, in forza la scorsa stagione alla Helvia Recina Balducci Macerata.

Alice muove i suoi primi passi nelle giovanili della Pallavolo Collemarino ad Ancona facendo parte di tutto il percorso under e giocando nella società di casa fino alla serie D. Poi, una stagione alla Conero Planet Volley in B2 ed una alla Pieralisi Volley Jesi in B1. La scorsa stagione, come detto, la gioca a Macerata in quella Helvia Recina che a fine campionato brinderà con la promozione in A1.

“Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura – dichiara Alice Gasparroni – mi ha subito colpito il progetto e non vedo l’ora di portare un po’ del mio alla squadra.”