 Folgorato da un fulmine su un pontile a Marzamemi, è grave
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Folgorato da un fulmine su un pontile a Marzamemi, è grave

Stava controllando alcune imbarcazioni
NEL SIRACUSANO
di
1 min di lettura

PACHINO (SIRACUSA) – Un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un pontile a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, stava controllando alcune imbarcazioni quando è stato folgorato.

Immediato l’intervento del 118 che ha trasferito la vittima all’ospedale Umberto I di Siracusa dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Anche ieri a Marzamemi la pioggia ha creato difficoltà ad alcuni diportisti che sono stati soccorsi in mare. E una piccola tromba d’aria ha fatto fuggire via numerosi turisti.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI