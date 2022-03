Fondazione Bellisario, soccorso all’Ucraina: i bambini prima di tutto

Iniziativa della Fondazione presieduta da Lella Golfo e dalla rappresentante per la Sicilia, l’imprenditrice Marcella Cannariato

“I bambini prima di tutto”: con questo nome è stata battezzata la missione umanitaria partita ieri in soccorso alla popolazione ucraina, promossa dalla Fondazione Bellisario, nella figura della Presidente Lella Golfo e dalla rappresentante della Fondazione per la sezione Sicilia, l’imprenditrice Marcella Cannariato, da sempre in prima linea nella lotta per i più deboli e delle donne.

Insieme all’organizzazione umanitaria Internazionale Life And Life e all’Associazione Era – Sezione Palermo, volontari della protezione civile, la Fondazione Bellisario ha dato vita ad una partnership che è riuscita a creare, in pochissimo tempo, una rete solidale ed un piano di pronto intervento fino in Polonia. SEGUI LA DIRETTA IN TEMPO REALE DELLA GUERRA



Tre furgoni carichi di beni di prima necessità, medicine, pannolini, vestiti e giochi sono partiti stamane alla volta dei campi profughi, facendo tappa prima a Catania dove sono stati accolti dall’avv.Silvia Dragotta, anche lei membro della Fondazione Bellisario, che ha contribuito attivamente alla raccolta e poi a Lamezia Terme, presi in carico dalla dott.ssaTeresa Ruberto, anche lei Fondazione Bellisario: sono colorati e su ognuno di essi è siglata la frase ‘I bambini prima di tutto’, perché lo scopo è proprio quello di mettere al centro i bambini, vittime ingiuste di una guerra ‘fra i grandi’ che ha strappato loro i sorrisi e l’innocenza e ridargli una speranza. Quando c’è da condividere solidarietà, il ‘sud’ è sempre in prima linea!



I furgoni sono stati messi a disposizione dal Presidente della Sicily By Car Tommaso Dragotto e guidati dai volontari dell’Associazione E.R.A.

Hanno aderito all’iniziativa altre associazioni e privati, che hanno dato il loro personale contributo. Tra questi ricordiamo l’azienda A&C Broker, che ha messo a disposizione i propri locali per ospitare la raccolta e ha acquistato giocattoli, l’Associazione LILT Sezione di Palermo, l’Associazione Missione Nyololo un ponte per l’Africa di Belmonte Mezzagno, l’avv. Florinda Scicolone e la dott.Elisa Venti.



Il logo della missione, con una bimba che si libra nell’aria sollevata da palloncini colorati, rappresenta proprio la volontà di portare un po’ di gioia e leggerezza a questi bambini che sono diventati grandi senza volerlo. Non è un caso, infatti, che sono stati acquistati anche tantissimi giocattoli: oltre al cibo, ai bambini dobbiamo restituire anche un pò di spensieratezza.