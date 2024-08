Si trovava in piscina quando l'uomo le ha toccato il seno e l'ha baciata

FONDI (LATINA) – Ha abusato di una 14enne, che si trovava in vacanza, toccandole il seno, il sedere e ha tentato di baciarla sulla bocca.

Per questo motivo e con l’accusa di violenza sessuale su minore, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato e posto ai domiciliari un cinquantasettenne.

L’uomo, faceva il guardiano notturno ed era regolarmente assunto nella struttura ricettiva dove si trovava la giovanissima. Il provvedimento è scattato lo scorso sabato 17 agosto, al termine delle indagini, che hanno portato il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ad emettere una misura di custodia cautelare.

Secondo quanto ricostruito, la giovane era in vacanza a Fondi insieme ad un’amica e alla sua famiglia, e stava trascorrendo qualche giorno in un campeggio. Domenica 7 luglio lei e la sua amica si stavano rilassando su una sdraio, quando l’uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe iniziato a molestarle, facendo dei commenti di tipo sessuale e chiedendo loro se fossero fidanzate e se avessero rapporti con i propri partner.

La situazione è poi degenerata davanti agli occhi dell’amica. Dal racconto fornito dalle ragazze l’uomo avrebbe afferrato la vittima per un braccio le avrebbe toccato il seno e il sedere, stringendola a sé per impedirle di scappare, per poi provare a baciarla sulla bocca. La quattordicenne è riuscita a divincolarsi e scappare, subito dopo tutte e due hanno raccontato quanto appena accaduto a due addetti alla reception e ai genitori.

Da quanto si apprende l’amministrazione del campeggio ha sospeso dal lavoro l’uomo, sospettato autore della violenza. La giovane, accompagnata dai genitori, ha sporto denuncia che ha portato all’indagine e alle misure cautelari.