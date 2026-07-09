Fondi Pac, 17 milioni in più per la riqualificazione delle aree artigianali

Schifani: "Utilizziamo al meglio tutte le risorse disponibili"

PALERMO – Una disponibilità di 17 milioni di euro in più per ampliare il sostegno ai progetti di riqualificazione delle aree artigianali. Lo prevede la delibera con cui la giunta regionale, su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha approvato una riprogrammazione nell’ambito del Piano di azione e coesione (Pac) che consentirà lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni siciliani.

Schifani: un’importante leva di rigenerazione urbana

“Questi fondi – dice Schifani – ci consentono di offrire a un numero maggiore di Comuni dell’Isola l’opportunità di riqualificare le proprie aree artigianali. Un obiettivo che rappresenta anche un’importante leva di rigenerazione urbana. Un ulteriore esempio di come il mio governo intenda utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, senza lasciare indietro nessuna occasione di sviluppo per la Sicilia. Ed è per questo che ho chiesto esplicitamente che la giunta venga informata periodicamente e dettagliatamente sullo stato di avanzamento della spesa”.

L’incremento di 17 milioni deciso in giunta

L’invito agli enti per le manifestazioni di interesse, pubblicato nel dicembre scorso dall’assessorato delle Attività produttive, era stato finanziato con precedenti delibere di giunta per una dotazione iniziale di 50,8 milioni, di cui 20 provenienti da economie realizzate nell’ambito del Pac e circa 30,8 milioni per risorse riprogrammate sull’asse 1 del Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020. L’incremento di 17 milioni deciso ieri a valere sul Pac, che porta il budget dell’avviso a un totale di 67,8 milioni, scaturisce da ulteriori economie per dodici milioni di euro (somme liberate dopo una ricognizione dei fabbisogni) e dalla finalizzazione di un’altra quota di risorse pari a cinque milioni.

L’elenco delle operazioni ammesse e finanziabili, approvato a maggio, comprende istanze di contributo presentate da oltre settanta Comuni siciliani che dispongono, nel proprio territorio, di aree artigianali operative da potenziare. L’avviso supporta, fra l’altro, la realizzazione di nuovi servizi digitali e di opere di urbanizzazione tra cui strade, illuminazione pubblica, reti idriche e fognature, ma anche interventi per l’efficientamento energetico, la sostenibilità e la rigenerazione ambientale. L’obiettivo è migliorare la qualità delle infrastrutture sia per accompagnare lo sviluppo delle imprese già presenti che per favorire nuovi possibili insediamenti.

La proposta di rimodulazione del Pac, elaborata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, demanda al dipartimento Attività produttive il monitoraggio dell’avanzamento delle procedure svolte dalle amministrazioni comunali risultate beneficiarie di contributo nell’ambito della graduatoria. Queste ultime, nell’apposito disciplinare, assumono l’impegno a completare l’operazione finanziata entro il 31 dicembre 2026.