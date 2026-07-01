Fondi Ue, via libera alla rimodulazione da 34 milioni per le aree interne

Più risorse per viabilità, spazi pubblici e turismo

PALERMO – La giunta regionale ha approvato una rimodulazione di circa 34 milioni di euro nell’ambito delle strategie territoriali del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, con l’obiettivo di finanziare un numero maggiore di interventi nelle aree interne dell’Isola. Il provvedimento, proposto dal presidente della Regione Renato Schifani, riguarda le coalizioni territoriali dei Sicani, della Val Simeto, del Calatino e del Calatino Sud Simeto.

I fondi Ue

“Questa nuova ripartizione consentirà di intervenire più efficacemente nei territori interessati, con progetti pienamente rispondenti alle necessità delle comunità», afferma Schifani. «Le aree interne rivestono una grande importanza sociale, economica e culturale e sono oggetto di una riscoperta da parte di un turismo di qualità che ricerca il contatto con la natura e con realtà dall’identità genuina. Per questo il mio governo ha deciso di finanziare ulteriormente le azioni relative alla viabilità, alla valorizzazione del patrimonio e all’accoglienza turistica”.

La riprogrammazione interessa una decina di azioni, soprattutto nei settori della mobilità locale, della riqualificazione degli spazi pubblici, della valorizzazione del patrimonio e dell’accoglienza turistica.

Nel dettaglio, vengono destinati 15,2 milioni di euro in più agli interventi per il miglioramento della sicurezza e della funzionalità della rete stradale. Altri 13,6 milioni finanzieranno progetti di riqualificazione di strutture e spazi pubblici a servizio del tessuto produttivo locale e di valorizzazione del patrimonio identitario. Crescono inoltre di circa 5 milioni di euro le risorse per il rafforzamento dei sistemi di accoglienza turistica e per il miglioramento dell’accessibilità dei principali attrattori. Previsto anche un incremento di oltre 120 mila euro per interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica.

La programmazione

Le proposte di rimodulazione sono state presentate dalle quattro aree interne su invito del dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione, che coordina l’Autorità di gestione del Pr Fesr 2021-2027. L’obiettivo è redistribuire le risorse all’interno dello stesso obiettivo specifico del programma europeo, così da finanziare un numero maggiore di progetti già selezionati. Le richieste sono state validate anche dai dipartimenti regionali competenti.

Con questa operazione, le risorse interessate dalla riprogrammazione per le quattro autorità territoriali raggiungono complessivamente circa 110 milioni di euro.

A inizio anno la giunta aveva già approvato analoghe rimodulazioni richieste dalle otto Aree urbane funzionali e da altre cinque aree interne. Complessivamente, il programma destina 648 milioni di euro alle aree urbane funzionali e 339 milioni alle undici aree interne. Considerando anche i sistemi intercomunali di rango urbano e le isole minori, le risorse complessive per le politiche territoriali ammontano a 1 miliardo e 257 milioni di euro.