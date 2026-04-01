Fontana “Educare a un uso responsabile dell’intelligenza artificiale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio non è l’uso dell’intelligenza artificiale, ma il suo uso inconsapevole. In assenza di una solida educazione digitale, ci si potrebbe affidare all’algoritmo senza esercitare quello spirito critico essenziale per l’assunzione di decisioni consapevoli e informate. Per questo motivo è necessario educare all’uso responsabile di questi sistemi, garantendo a tutti, e soprattutto alle nuove generazioni, conoscenze e competenze adeguate. Promuoverle significa anche contrastare una causa di esclusione e di disparità”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura del convegno “Educarsi all’AI o educare l’AI?” a Montecitorio.

“Al tempo stesso occorre preparare i nostri ragazzi al mondo del lavoro – ha sottolineato Fontana -, che sarà sempre più dominato dalla tecnologia. D’altra parte l’intelligenza artificiale può contribuire ad accrescere sensibilmente la competitività del Paese, incrementando la produttività e garantendo un uso razionale delle risorse. Lungi dal diventare un nostro sostituto, essa deve dunque mantenere la sua natura di strumento destinato a servire l’uomo e a potenziare le sue capacità. In questa prospettiva è indispensabile mettere al centro la persona, valorizzando e supportando anche le competenze umane attraverso programmi educativi e formativi aggiornati ai nuovi profili richiesti. La formazione dovrà e dovrebbe accompagnare l’individuo per tutta la vita. La vera sfida non è dunque se l’intelligenza artificiale cambierà il nostro futuro, ma se saremo capaci di governare questo cambiamento mettendo sempre al centro la persona”.

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