Fontana “Nave Vespucci e Villaggio Italia orgoglio per il nostro Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia stanno portando i simboli del Made in Italy nel mondo. L’accoglienza che la nave riceve in ogni porto ci fa capire l’apprezzamento internazionale per il nostro Paese. Da questo può nascere una nuova consapevolezza del valore dell’ Italia, che abbiamo il dovere di custodire, tramandare e promuovere. Un orgoglio e una responsabilità che dobbiamo condividere”. Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che questa mattina ha visitato Villaggio Italia e incontrato l’equipaggio di nave Amerigo Vespucci ad Abu Dhabi, insieme al Ministro Guido Crosetto. Guida della visita è stato il comandante del veliero Giuseppe Lai.

“La bellezza della nave e la sua organizzazione lasciano a bocca aperta – ha detto Fontana -. Sono qui per ringraziare ogni singolo componente dell’equipaggio per il contributo che sta dando. Uomini e donne della Vespucci portano l’Italia nel cuore trasmettendo questa passione a tutti i popoli che incontrano”.

– foto portavoce del Presidente della Camera dei deputati –

(ITALPRESS).