PALERMO – Gli enti datoriali della formazione professionale siciliana esprimono apprezzamento per l’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, sul ripristino dell’Avviso 33, sottolineando il valore del rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa.
In una nota congiunta, Asef, Anfop Sicilia, Cenfop Sicilia, Federterziario, Forma.re, Forma Sicilia e Iform definiscono la decisione “un atto di grande responsabilità istituzionale” che, secondo le organizzazioni, restituisce fiducia nelle procedure e crea le condizioni per il regolare avvio delle attività formative.
Per gli enti, il ripristino dell’Avviso 33 consente di tutelare il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione per migliaia di studenti siciliani, riportando centralità al rispetto delle procedure amministrative e al ruolo delle parti sociali.
“Principi indispensabili – si legge nella nota – per garantire certezza del diritto, trasparenza e stabilità all’intero sistema della formazione professionale”.
Le organizzazioni confermano infine la disponibilità a collaborare con l’amministrazione regionale affinché il percorso amministrativo possa proseguire rapidamente, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dell’intero comparto della formazione professionale.