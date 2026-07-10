 Gli enti datoriali plaudono a Schifani: "Ripristinata certezza nelle procedure"
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Gli enti datoriali plaudono a Schifani: “Ripristinata certezza nelle procedure”

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Le associazioni plaudono al ritorno dell'Avviso 33 e chiedono tempi rapidi
Formazione professionale
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PALERMO – Gli enti datoriali della formazione professionale siciliana esprimono apprezzamento per l’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, sul ripristino dell’Avviso 33, sottolineando il valore del rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa.

In una nota congiunta, Asef, Anfop Sicilia, Cenfop Sicilia, Federterziario, Forma.re, Forma Sicilia e Iform definiscono la decisione “un atto di grande responsabilità istituzionale” che, secondo le organizzazioni, restituisce fiducia nelle procedure e crea le condizioni per il regolare avvio delle attività formative.

Per gli enti, il ripristino dell’Avviso 33 consente di tutelare il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione per migliaia di studenti siciliani, riportando centralità al rispetto delle procedure amministrative e al ruolo delle parti sociali.

“Principi indispensabili – si legge nella nota – per garantire certezza del diritto, trasparenza e stabilità all’intero sistema della formazione professionale”.

Le organizzazioni confermano infine la disponibilità a collaborare con l’amministrazione regionale affinché il percorso amministrativo possa proseguire rapidamente, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e dell’intero comparto della formazione professionale.

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