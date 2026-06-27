Intervento "urgente" del governatore

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato con urgenza per lunedì l’assessore alla Formazione, Mimmo Turano, affinché riferisca sulle motivazioni che hanno portato alla revoca dell’Avviso 33 e sulle possibili ripercussioni sull’avvio dell’anno formativo 2026-2027.

Il presidente intende acquisire tutti gli elementi necessari per valutare la vicenda e garantire la tutela degli studenti, delle famiglie e degli operatori del settore.

Secondo gli enti datoriali Federterziario Scuola e Iform, tale provvedimento mette a rischio la conclusione di tutti i corsi e favorisce la dispersione scolastica. Hanno parlato di “follia istituzionale”.